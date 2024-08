Izraelski minister obrony: Wygląda na to, że Iran przygotowuje się na duży atak

Izraelski minister obrony Jo'aw Gallant, w czasie niedzielnej rozmowy z szefem Pentagonu, Lloydem Austinem, powiedział mu, że przygotowania irańskiej armii świadczą o tym, iż Iran przygotowuje się do ataku na Izrael na dużą skalę - twierdzi źródło, znające treść rozmowy.



Izraelski wywiad uważa, że jako pierwszy atak odwetowy przeprowadzi Hezbollah, a Iran może następnie dołączyć do odwetu przeprowadzając własny atak. Wcześniej pojawiły się doniesienia, że Hezbollah może dokonać odwetu na Izraelu zupełnie nie oglądając się na Iran.



Odwetu na Izraelu na dużą skalę chce Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej

Axios, powołując się na swoje źródła twierdzi, że potencjalny odwet Iranu i Hezbollahu na Izraelu może mieć skalę większą, niż pierwszy w historii bezpośredni atak Iranu na Izrael, do którego doszło w kwietniu. Wówczas Iran przeprowadził zmasowany atak powietrzny na Izrael, a w strącaniu irańskich rakiet i dronów uczestniczyły m.in. amerykańskie myśliwce. Tamten atak był odwetem za izraelski atak na irański konsulat w Damaszku.



Teraz, w czasie ataku odwetowego, zaatakowane miałyby zostać cele w środkowym Izraelu, w tym obiekty znajdujące się w pobliżu izraelskich miast. Na to, że Izrael obawia się takiego scenariusza, wskazywały słowa Gallanta, który w niedzielę mówił, że „Iran i Hezbollah grożą, że zaszkodzą nam tak, jak wcześniej tego nie robili”. - Mam nadzieję, że przemyślą to i nie doprowadzą do wybuchu wojny na dodatkowych frontach. Nie chcemy tego, ale musimy być przygotowani — mówił minister obrony Izraela w czasie rozmowy z żołnierzami.