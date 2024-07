Wołodymyr Zełenski jest w Warszawie. Spotka sie z Donaldem Tuskiem i Andrzejem Dudą

Zełenski przybył do Warszawy dzień przed rozpoczęciem szczytu NATO w Waszyngtonie.



Wołodymyr Zełenski ma podpisać w Polsce dwustronną umowę o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa

Premier Donald Tusk pod koniec czerwca mówił, że „umówił się z prezydentem Ukrainy na rozmowę w Warszawie przed szczytem NATO”.



Szczyt NATO odbędzie się w Waszyngtonie w dniach 9-11 lipca, w 75. rocznicę powstania Sojuszu. Szczyt ma być poświęcony m.in. dalszemu wsparciu państw Zachodu dla Ukrainy, choć Kijów nie doczeka się oficjalnego zaproszenia do członkostwa w NATO.



W czasie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego przed szczytem NATO prezydent Andrzej Duda mówił, iż istotnym punktem szczytu będzie "podjęcie takich decyzji, aby droga Ukrainy do NATO była drogą nieodwracalną". Jak mówił prezydent chodzi o to, aby Ukraina sama decydowała o tym, czy chce należeć do Sojuszu.