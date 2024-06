Szczyt G7. Miliardy dla Ukrainy, ale "globalne południe" nadal ratuje Rosję (WIDEO)

Najważniejsza jest jednak obecność przywódców dwóch gigantów: premiera Indii Narendry Modi'ego oraz prezydenta Brazylii Luiza Inacio Luli da Silvy. Mowa o dwóch wielkich demokracjach, nawet jeśli funkcjonujących nie bez poważnych wad. A jednak zarówno New Delhi, jak i Brasilia wolą balansować między Zachodem a Rosją, o ile nie wspierać jawnie autorytarnego rosyjskiego reżimu, a nie bronić prawa Ukrainy do wolności.

Modi pojawi się w Apulii, z góry jednak zapowiedział, że nie weźmie udziału w zaplanowanym zaraz potem w szwajcarskiej Lucernie szczycie pokojowym. Nie ma też mowy, aby Indie przyłączyły się do sankcji nałożonych na Rosję przez USA i Unię. W 2023 roku import przez New Delhi rosyjskiej ropy zwiększył się w stosunku do poprzedniego roku 13-krotnie, osiągając kwotę 37 mld USD. W ten sposób Hindusi stali się największym odbiorcą pochodzącego z Rosji surowca. Jest on transportowany tankowcami, często nieoznakowanymi. Zdaniem ekspertów to właśnie import przez Indie rosyjskiej ropy jest najważniejszym powodem, dla którego mimo sankcji i kosztów wojny rosyjski budżet pozostał stabilny. Eksport przez Rosję gazu do Chin napotyka bowiem znacznie więcej trudności, w szczególności z powodu kosztów budowy sieci rurociągów.

Ale Modi, który nigdy nie potępił rosyjskiej inwazji na Ukrainę, chce też utrzymać dobre relacje z Putinem z powodów politycznych. Rosja jest głównym dostawcą broni dla Indii i ważnym sojusznikiem tego kraju wobec zagrożenia ze strony Chin.

Lula zaprosił Putina na szczyt G20 do Rio. Zasygnalizował, że rosyjski tyran nie zostanie aresztowany

Niewiele więcej uda się też ugrać Meloni w relacji z Lulą. Brazylijski prezydent jeszcze w poniedziałek po raz kolejny rozmawiał przez telefon z Putinem. Zapowiedział, że weźmie udział w szczycie przywódców państw grupy BRICS w Kazaniu w październiku oraz zaprosił rosyjskiego tyrana na szczyt przywódców państw G20 w Rio de Janeiro miesiąc wcześniej. Co prawda Brazylia jest stroną Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, jednak brazylijskie władze sygnalizują, że nie aresztują ściganego listem gończym Rosjanina. Uznają, że przywódcy krajów, które jak Rosja nie są stroną Trybunału, powinni być chronieni immunitetem. Jednocześnie Lula jest głęboko skonfliktowany z Wołodymirem Zełeńskim. Mimo że ukraiński przywódca pojawił się w Apulii, trudno więc spodziewać się otwartych rozmów między oboma politykami.