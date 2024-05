Ćwiczenia organizowane przez chińską armię odbywają się w rejonie Cieśniny Tajwańskiej i wokół wysp kontrolowanych przez Tajwan w pobliżu chińskiego wybrzeża.



Tajwan ma nowego prezydenta, który nie podoba się Chinom

Chiny zorganizowały dwudniowe ćwiczenia wojskowe zaledwie trzy dni po tym, jak urząd prezydenta objął Lai Ching-te, były wiceprezydent tego kraju w administracji prezydent Tsai Ing-wen. Chiny uważają obecnego prezydenta Tajwanu za "separatystę", mimo że ten oferował im dialog i wzywał do pokojowego współistnienia.



Chiny uważają Tajwan za zbuntowaną prowincję i integralną część Państwa Środka. Pekin nigdy nie wyrzekł się siły jako sposobu przywrócenia suwerenności nad wyspą.



Pekin krytycznie odniósł się do inauguracyjnego przemówienia nowego prezydenta, w którym wezwał on Chiny do zaprzestania gróźb pod adresem Tajwanu. Lai podkreślił, że tylko mieszkańcy Tajwanu mogą decydować o przyszłości wyspy i odrzucił roszczenia Chin do objęcia Tajwanu swoimi rządami.