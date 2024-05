Tajwan ma nowego prezydenta. Jak wygląda sytuacja polityczna na wyspie?

Sojusz partii opozycyjnych przygotował projekt „Ustawy nr 5 o reformie Izby Ustawodawczej”, która ma rozszerzyć kompetencje izby, a więc doprowadzić do bardziej „sprawiedliwego” podziału dostępu do władzy między dwie strony barykady. Ze strony DPP padają zarzuty, że ustawa jest procedowana z naruszeniem prawa, choćby poprzez pominięcie należytej liczby czytań. Niemniej, z uwagi na to że to koalicja KMT i TPP ma większość bezwzględną (powyżej 50 proc.), dla DPP nie istnieją legalne drogi do powstrzymania procesu utraty dominacji politycznej. Interesy rządzącej niepodzielnie DPP są trwale naruszone.



17 maja jeden z członków Izby Ustawodawczej, Kuo Kuo-wen, porwał projekt ustawy rozszerzającej kompetencje Izby i niczym gracz rugby przedarł się przez tłum kolegów i opuścił salę obrad. Brak oryginału powstrzymał proces głosowania nad treścią dokumentu. W czasie gwałtownych przepychanek, które nastąpiły potem, tajwańscy reprezentanci narodu celebrowali ugruntowany element lokalnego folkloru − tym razem jednak w ruch poszły nie krzesła, a jedynie jeden fotel.

Fraza „sprawa chińska” jest w perfidny sposób wieloznaczna, co jest wynikiem bardzo poważnych procesów tożsamościowych, demograficznych i politycznych na Tajwanie

Piątkowe widowisko jest incydentem w bezpardonowej walce politycznej między stronami, które od lat są uwikłane w spory na o wiele wyższym poziomie niż po prostu dominowanie na scenie politycznej.

Jest pięć głównych zmian zwiększających kompetencje Izby Ustawodawczej. Pierwsza to zobligowanie prezydenta do składania do IU corocznie (do końca stycznia) raportu, dotyczącego bezpieczeństwa państwa. Z uwagi na inaugurację kadencji prezydenta 20 maja, raport musiałby być złożony do 20 czerwca.

Druga zmiana to nadanie IU uprawnień do prowadzenia śledztw, w tym przesłuchań. Ustawa da prawo do przeglądu projektów ustaw lub spraw o istotnym znaczeniu. Izba zyskałaby prawo żądania od urzędników instytucji państwowych dostarczania dokumentów i zeznań w ekspresowym terminie pięciu dni, pod rygorem kary w przeliczeniu ok. 28 tys. zł lub do roku więzienia.