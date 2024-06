Podatnik z utratą ulgi się nie pogodził. Przekonywał, że darowiznę od siostry dostał na konto. Potwierdzenie z bankowości elektronicznej ma, ale nie musi go przedstawiać fiskusowi, bo udokumentowanie to nie to samo co przedłożenie. Żaden bowiem przepis prawa podatkowego nie daje fiskusowi podstawy do żądania od zgłaszającego nabycie środków pieniężnych od rodzeństwa, przedstawienia przelewu. A zgodnie z konstytucją nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.

Jaki dowód musi potwierdzać przekaz darowizny

Te tłumaczenia nie przekonały Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. Nie zgodził się, że wystarczającym dowodem przekazania środków na konto było zaznaczenie w SD-Z2 opcji „inny dokument” i pola „rachunek bankowy”, ze wskazaniem banku. I owszem dowód taki może mieć papierową formę z e-bankowości. Nie rozumiał jednak, dlaczego mimo twierdzenia, że skarżący choć z „bankowości elektronicznej” pobrał i wydrukował potwierdzenie operacji, to go nie przedstawił.

Racji podatnikowi nie przyznał też NSA. Przypomniał, że jednym z warunków do skorzystania ze spornego zwolnienia jest udokumentowanie przekazania darowizny. Chodzi o wykazanie transferu majątku od darczyńcy do obdarowanego. I jak tłumaczył sędzia NSA Dominik Gajewski, jest to obowiązek adresowany do obdarowanego. Skarżący dowodu na przekazanie mu środków nie przedłożył. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: III FSK 925/22