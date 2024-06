Euro 2024. Niemcy w euforii po zwycięskim meczu otwarcia

– Myślę, że lepiej zacząć nie mogliśmy. Chcieliśmy dobrze rozpocząć turniej i to nam się udało – powiedział piłkarz reprezentacji Niemiec Jamal Musiala po piątkowym meczu otwarcia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w Monachium. Musiala, zawodnik Bayernu Monachium, zdobył jednego z pięciu goli dla Niemiec w meczu ze Szkocją. Wynik spotkania to 5:1 dla gospodarzy turnieju. Wystarczający powód, by wywołać u niemieckich kibiców stan euforii – czy może „euroforii” – i wzbudzić nadzieje na finał.

Dobre nastroje udzieliły się kanclerzowi Niemiec. Olaf Scholz, który w czasie meczu otwarcia brał udział w kolacji podczas szczytu G7 we Włoszech, obejrzał tylko część spotkania. Dziennikarzom powiedział, że jest optymistą co do kolejnych występów niemieckiej reprezentacji – aż do finału. – Po meczu otwarcia myślę, że naprawdę można mieć nadzieję, iż tak będzie aż do końca i jestem co do tego optymistą – powiedział polityk w rozmowie z telewizją ZDF. – Wspaniale było zobaczyć tak dużo goli – dodał.

Młode gwiazdy Musiala i Wirtz

W dwóch berlińskich strefach kibica w pobliżu Bramy Brandenburskiej mecz oglądało 50 tysięcy osób. Tłok był tak duży, że już na ponad godzinę przed pierwszym gwizdkiem zamknięto wejścia do stref kibica. Bezpieczeństwa strzegło 2000 policjantów. Według policji obyło się bez poważnych problemów. Również w innych niemieckich miastach w strefach kibica inaugurację EURO 2024 świętowały dziesiątki tysięcy miłośników piłki nożnej. Transmisja meczu otwarcia w telewizji ZDF miała rekordową oglądalność: 22,49 mln widzów. To dużo więcej niż mecze podczas ostatniego mundialu w Katarze w 2022 r. (ostatnie spotkanie reprezentacji Niemiec w fazie grupowej oglądało w telewizji 17,43 mln widzów).

Komentatorzy niemieckich mediów chwalą przede wszystkim młodych piłkarzy reprezentacji: 21-letnich Jamala Musialę i Floriana Wirtza. „Nikt nie wątpi w ich wybitne umiejętności, a teraz Jamal Musiala i Florian Wirtz pokazali je razem w koszulce reprezentacji Niemiec” – pisze portal telewizji ARD, tagesschau.de. „Wirtz i Musiala to gracze, którzy potrafią zachwycić publiczność swoim dryblingiem, zwodami, bliską kontrolą piłki i szybkim przewidywaniem” – pisze komentator. „Lubią szybko przemieszczać się do środka, nawet bez piłki, aby przeciwdziałać przeciwnikom w bardzo ograniczonych przestrzeniach” – dodaje.