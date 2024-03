Kryzys w relacjach USA z Izraelem. Beniamin Netanjahu w ostatniej chwili odwołuje wizytę

Tymczasem źródła w USA podają, że administracja Joe Bidena uważa reakcję Izraela za „przesadną” i podkreśla, że nie doszło do żadnej zmiany w polityce USA wobec Izraela.



Reuters zauważa jednak, że sygnałem, iż administracja USA i Izraela pozostają w kontakcie jest poniedziałkowa wizyta ministra obrony Izraela, Jo'awa Gallanta w Waszyngtonie.



Wszyscy członkowie rządu jedności narodowej Netanjahu popierają kontynuowanie wojny z Hamasem

W opublikowanej w marcu przez MSNBC rozmowie prezydent USA, Joe Biden ostrzegał, że inwazja Izraela na Rafah byłaby „czerwoną linią” dla USA. Jednocześnie jednak wykluczył możliwość wstrzymania pomocy wojskowej dla Izraela.



W ubiegłym tygodniu Chuck Schumer, lider Partii Demokratycznej w Senacie, wezwał do usunięcia z urzędu Beniamina Netanjahu poprzez rozpisanie nowych wyborów w Izraelu, ponieważ Netanjahu, jak mówił, jest „przeszkodą na drodze do pokoju”.



Nie jest jednak wykluczone, że spiker Izby Reprezentantów, Mike Johnson, stronnik Donalda Trumpa i polityk Partii Republikańskiej, zaprosi Netanjahu do Kongresu. To dodałoby do relacji Bidena z Netanjahu wewnątrzamerykański kontekst.