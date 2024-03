Lider Hamasu Jahja Sinwar nie wyemigruje, ma zginąć

Premier Beniamin Netanjahu w niedzielę powtórzył: „wkroczymy do Rafah i osiągniemy totalne zwycięstwo”. Jego częścią ma być też zabicie lidera Hamasu w Gazie, głównego organizatora ataku z 7 października, Jahji Sinwara, ukrywającego się prawdopodobnie w tunelach na południu Strefy.

Od początku Netanjahu podkreślał, że bez likwidacji Sinwara wojna się nie zakończy. Ale w piątek izraelska telewizja Kan podała, że władze izraelskie rozważają, czy nie zgodzić się na warunek, który Hamas postawił w czasie negocjacji o rozejmie: Sinwar zachowa życie, ale uda się na emigrację. Teraz izraelski premier wykluczył taką opcję, posługując się biblijnym porównaniem Sinwara do podstępnego Hamana, Persa, który „chciał zetrzeć z powierzchni ziemi naród żydowski”. Haman przegrał i sam zawisł na szubienicy, którą szykował dla Żyda Mordechaja. Do tej biblijnej opowieści nawiązuje święto Purim, które Żydzi właśnie obchodzili.

Połowiczne szanse na rozejm w Strefie Gazy

Szansę na osiągnięcie porozumienia o rozejmie izraelska strona ocenia teraz na 50 proc. – podał w poniedziałek, przed głosowaniem w ONZ, portal The Times of Israel. Dodał, że Izrael jest gotów wymienić do 800 Palestyńczyków siedzących w izraelskich więzieniach na 40 zakładników izraelskich (czyli mniej niż połowę z tych, którzy jeszcze żyją). Amerykański portal Axios pisze o 700 więźniach. W obu wersjach jest mowa o 100 Palestyńczykach z wyrokami dożywocia za zabijanie Izraelczyków.

W pierwszym porozumieniu, które doprowadziło do rozejmu w listopadzie, zakładano wymianę w stosunku 3:1, teraz nawet 20 więźniów za zakładnika. Szczególnie wysoką cenę Izrael musiałby zapłacić za zakładniczki żołnierki. Oprócz nich uwolnieni mają być starsi i chorzy mężczyźni.