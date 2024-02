- Będziemy kontynuować wysiłek z oczywistych względów. Chcemy pomagać Ukrainie, ale chcemy też budować własne bezpieczeństwo. Jest drugi Donald, który specjalizuje się w napominaniu państw, że powinny wypełnić obowiązek 2 proc. PKB jeśli chodzi o wydatki na obronność w NATO. Ale nie ulega wątpliwości, to nie uwaga pod adresem Kanady, to uwaga pod adresem całego świata zachodniego, szczególnie Europy: my musimy w ciągu nie najbliższych lat, ale najbliższych miesięcy uzyskać zdolności obronne, w tym jeśli chodzi o produkcję amunicji i broni, która przewyższy zdolności rosyjskie, inaczej Zachód stanie się kolejną ofiarą agresji rosyjskiej. Nie ma żadnego powodu, by tak bogate państwa jak państwa Zachodu wspólnie nie były w stanie zbudować zdolności obronnych, które przewyższą zdolności rosyjskie. Polska będzie tu bardzo konsekwentna — oświadczył.



Czytaj więcej Konflikty zbrojne Były prezydent Niemiec Joachim Gauck: Nasza postawa pomogła Władimirowi Putinowi Były prezydent Niemiec Joachim Gauck krytykuje opieszałość niemieckich władz w dostawach broni dla Ukrainy sugerując, że Berlin nie chce narażać na szwank roli pośrednika między Ukrainą a Rosją.

- Europa i Polska muszą być w stanie obronić się przed Rosją. Wystarczy nam i pieniędzy, technologii, siły gospodarczej pod każdym względem — dodał. - Jesteśmy od Rosji silniejsi, musimy tylko to wreszcie zrozumieć i skoordynować nasze działania.



- Mam głębokie przekonanie, że prędzej czy później każde państwo NATO — i lepiej prędzej niż później - (będzie) wydawało odpowiednią ilość środków na swoją obronę - mówił też Tusk.



- Kanada jest jednym z naszych najlepszych sojuszników i współpraca polsko-kanadyjska na tym polu jest ponad standardy — zaznaczył.



- W naszej ocenie Kanada jest jednym z naszych najaktywniejszych i najcenniejszych sojuszników — podkreślił.