Bronisław Komorowski nie sądzi, by Joe Biden chciał przekazać Donaldowi Tuskowi i Andrzejowi Dudzie ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

A może prezydent Joe Biden chce przekazać stronie polskiej coś ważnego związanego np. z bezpieczeństwem naszej części Europy, w związku z alarmującymi sygnałami płynącymi z państw bałtyckich. Wywiad Estonii uważa np. że Rosja chce podwoić liczbę jednostek wojskowych stacjonujących na swojej zachodniej granicy.



- Zobaczymy czy będzie coś ważnego co wymagałoby obecności i głowy państwa, i premiera — odparł.



- Takimi informacjami strona amerykańska dzieli się przez informacje przekazywane przez szefów wywiadu albo przez ambasadora, wysłannika do Polski. Gdyby tak było to w pierwszym rzędzie zaproszono by prezydentów i premierów Litwy, Łotwy i Estonii — zauważył jednocześnie.



A czy były prezydent uważa, że Donald Trump, jako prezydent USA, mógłby posunąć się do wyprowadzenia USA z NATO?



- Trump był i jest zwolennikiem rozluźniania zobowiązań USA wobec Europy i wobec NATO, bo jest i był zwolennikiem angażowania się coraz większego w rejon azjatycki. Ale on to mówił nie tylko przed poprzednimi wyborami, ale też tymi wyborami, które wygrał - gdy wygrał na szczęście tych pomysłów nie realizował. To jest stroszenie piórek — stwierdził w kontekście wyborczej retoryki byłego prezydenta USA.