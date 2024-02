- Dziwię się, że niektórzy politycy Platformy chcieli doprowadzić do spektaklu. Prezydent nie chce spektaklu przy tych inwestycjach — dodał nawiązując do apeli m.in. Donalda Tuska, by posiedzenie Rady Gabinetowej było transmitowane przez media.



- Dziś rząd powinien wziąć się do roboty i po to to spotkanie — podsumował Mastalerek.



Czy w czasie Rady Gabinetowej Andrzej Duda będzie rozmawiał z rządem o wypowiedzi Donalda Trumpa?

Szefa gabinetu prezydenta pytano następnie czy prezydent posłucha Donalda Tuska i w agendzie spotkania pojawi się dyskusja o wypowiedzi Donalda Trumpa na wiecu w Karolinie Południowej. Trump stwierdził tam, że powiedział przywódcy jednego z państw NATO, który nie wydaje wymaganych przez Sojusz 2 proc. PKB na obronność, że w przypadku ataku Rosji USA nie tylko nie obronią jego kraju, ale Trump powiedziałby Rosji, by „robiła co chce” z krajami, które nie płacą na swoją obronność.



- Oczywiście prezydent Duda nie posłucha Donalda Tuska i to nie będzie w agendzie tego spotkania — odparł Mastalerek.



Jak dodał, gdyby ta wypowiedź znalazła się w agendzie spotkania „trzeba byłoby rozmawiać o skandalicznym tweecie Donalda Tuska, który podważył dotychczasową politykę wobec Ameryki”. Chodzi o wpis, w którym Tusk skrytykował senatorów Partii Republikańskiej za głosowanie przeciw projektowi ustawy zawierającej m.in. zapisy pozwalające przekazać ponad 60 mld dol. na wsparcie dla Ukrainy.