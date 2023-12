USA: Uważamy, że Władimir Putin nie zatrzyma się na Ukrainie

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 664 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Minister obrony Estonii uważa, że sojusznicy Ukrainy powinni jej przekazywać co roku pomoc o wartości 0,25 proc. swojego PKB.

Miller stwierdził, że wspieranie Ukrainy w wojnie z Rosją jest tak ważne, ponieważ Stany Zjednoczone uważają, iż Władimir Putin „nie będzie usatysfakcjonowany” i „nie zatrzyma się na Ukrainie jeśli będzie w stanie ostatecznie podbić ją i podporządkować Rosji”.



Rzecznik Departamentu Stanu: Rosja gotowa używać armii, by podbijać sąsiadów

- Nie jest tajemnicą, że są kraje w Europie, które wyrażają tę samą obawę - dodał.



Niektórzy ukraińscy jeńcy wojskowi są wykorzystywani przez Rosjan jako żywe tarcze na froncie, inni tracą życie i zdrowie w rosyjskich łagrach. Ich krewni proszą świat o pomoc.

— Sądzę, że nie jest tajemnicą, iż był to jeden z czynników motywujących dla Finlandii, by wstąpić do NATO i dla Szwecji, by dążyć do wstąpienia do NATO — mówił rzecznik Departamentu Stanu.