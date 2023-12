05:09 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy publikuje nagranie podsumowujące 663 dzień wojny

Nagranie pojawiło się na profilu Sztabu na Facebooku.



04:43 Zełenski dziękuje UE za przyjęcie 12 pakietu sankcji wobec Rosji

- Co ważne, po raz pierwszy, obejmuje on rosyjskie diamenty. Są nowe środki wymierzone w obchodzenie sankcji i w dostarczanie towarów i technologii podwójnego zastosowania Rosji... Są nowe ograniczenia importu z Rosji. Wszystko to pomoże zmniejszyć gospodarcze fundamenty wojny i będziemy nadal pracować z naszymi partnerami, by zapewnić, że sankcje nakładane przez Europę działają globalnie — oświadczył ukraiński prezydent.



04:41 Od trzech tygodni na Morzu Czarnym nie było rosyjskich okrętów uzbrojonych w pociski Kalibr w gotowości bojowej

Takie informacje przekazuje rzeczniczka Dowództwa Operacyjnego „Południe”, Natalia Humeniuk. Z jej słów wynika, że ostatni raz odnotowano gotowość bojową okrętów uzbrojonych w pociski Kalibr na Morzu Czarnym 29 listopada.



04:39 Straż graniczna Ukrainy opublikowała nagranie pokazujące niszczenie rosyjskiego sprzętu wojskowego na lewym brzegu Dniepru

Dzięki współpracy wojsk rozpoznania i artylerii zniszczonych zostało sześć rosyjskich pojazdów wojskowych.



04:35 Estonia: Sojusznicy Ukrainy powinni przekazywać jej pomoc o rocznej wartości 0,25 proc. PKB

Hanno Pevkur, minister obrony Estonii oświadczył, że estoński budżet obronny wzrósł w tym roku znacząco w porównaniu do 2022 roku, a w 2024 roku będzie jeszcze większy — co ma związek z toczącą się na Ukrainie wojną. W tym roku Estonia przeznaczyła na armię niemal 3 proc. PKB — głównie ze względu na dużą liczbę zawieranych kontraktów na dostawy uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Jednocześnie kwota ta nie obejmuje pomocy wojskowej dla Ukrainy. Zdaniem Pevkura sojusznicy Ukrainy powinni ustanowić sobie cel, aby przekazywać Kijowowi pomoc o wartości 0,25 proc. PKB rocznie.



04:31 Minister Obrony Holandii: Pomoc dla Ukrainy to nie pomoc charytatywna

Kajsa Ollongren napisała w serwisie X, że pomaganie Ukrainie jest „kluczowe dla bezpieczeństwa Holandii”. „Obronność Holandii jest oparta na międzynarodowej współpracy i nie zaczyna się na granicy. Dlatego kontynuujemy wspieranie Ukrainy” - podkreśliła. Od 24 lutego 2022 roku Holandia udzieliła Ukrainie pomocy wojskowej o łącznej wartości 2,6 mld dolarów.



04:28 Premier Rosji z wizytą w Chinach

W czasie dwudniowej (19-20 grudnia) wizyty w Chinach premier Rosji, Michaił Miszustin, spotka się z prezydentem Chin, Xi Jinpingiem i będzie prowadził rozmowy z premierem tego kraju, Li Qiangiem. Rozmowy będą dotyczyć w szczególności „poszerzeniu współpracy handlowej i gospodarczej” i „promowania dużych wspólnych projektów”.



04:25 Władimir Putin spotka się we wtorek z kierownictwem Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej

W czasie spotkania — jak informuje służba prasowa Kremla — podsumowanie zostaną działania Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej w 2023 roku, przedstawione zostaną też zadania dla armii na przyszły rok, a także priorytety jeśli chodzi o dalszy rozwój rosyjskich wojsk lądowych i marynarki wojennej.

