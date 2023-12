Pobór do wojska w Polsce po porażce Ukrainy w wojnie z Rosją? Szef BBN odpowiada

- Prezydent Putin podpisał dekret zwiększający liczebność sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej do 1,3 mln osób. Proszę sobie wyobrazić takie ćwiczenia przy polskiej granicy - 200 tys. wojska - i jaka będzie odpowiedź krajów natowskich - dodał.

Jaka będzie odpowiedź? - By w takiej konfrontacji móc powstrzymać dążenia do rozbudowy imperium w drodze wojny, odpowiedź musi być przynajmniej symetryczna co do zdolności, nie musi być dokładnie symetryczna względem liczby wojsk - odparł Siewiera.

Czy w Polsce powinien wrócić obowiązkowy powrót do wojska?

Czy w razie porażki Ukrainy w wojnie z Rosją w Polsce powinien być przywrócony powszechny i obowiązkowy pobór do wojska? - Uważam, że na pewno jest właściwy czas na refleksję nad jakąś formą służby obywatelskiej. To nie jest kwestia jedynie poboru jako takiego, (lecz - red.) różnego rodzaju służby obywatelskiej i pewnej świadomości, zmiany również kulturowej, w której obywatel ma świadomość, że bycie obywatelem to nie jest jedynie fakt zamieszkiwania danego terytorium i uczestniczenia w rynku pracy danego terytorium, ale świadomości obowiązków również obywatelskiej służby wobec państwa, w którym żyje - odparł szef BBN.

- Ona może znajdować odzwierciedlenie w służbie wojskowej, ale wielu obywateli nie chce z różnych powodów lub nie może w takiej służbie uczestniczyć, wówczas służby w formacjach ochrony ludności, ratownictwa obywatelskiego, w formacjach wspierających np. administrację kryzysową. Takich rozwiązań jest bardzo wiele na świecie - kontynuował Jacek Siewiera.Na uwagę, że "trzeba o tym myśleć" szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego odpowiedział: - Nie tylko myśleć, trzeba działać, bo czas nagli.