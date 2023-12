Władimir Putin: Ukraina? Możemy rozmawiać, ale nie oddamy tego, co nasze

- Nie oddamy tego, co nasze - zadeklarował Putin dodając, że Rosja nie ma zamiaru walczyć z Europą.

Czytaj więcej Dyplomacja USA: Uważamy, że Władimir Putin nie zatrzyma się na Ukrainie Komentując podpisanie przez USA umowy o współpracy wojskowej z Finlandią rzecznik Departamentu Stanu USA, Matthew Miller tłumaczył, że Stany Zjednoczone są nadal "poważnie zaniepokojone agresją Rosji".

Rosja kontroluje ok. 17,5 proc. terenów Ukrainy określonych granicami ustalonymi po rozpadzie ZSRR w 1991 roku. W 2014 r. Rosja anektowała Krym, w 2022 r. anektowała cztery ukraińskie obwody (doniecki, ługański, zaporoski i chersoński), które częściowo kontrolowała. Kijów nie uznał żadnej z tych aneksji. Władze Ukrainy zapowiadały walkę do momentu wyparcia wszystkich rosyjskich żołnierzy z ukraińskiego terytorium.

Władimir Putin: Rosja nie zrezygnuje z celów specjalnej operacji wojskowej

We wtorek Władimir Putin powiedział, że teraz to wojska rosyjskie mają inicjatywę na froncie. Dodał także, że członkostwo Ukrainy w NATO jest dla Rosji nie do przyjęcia nie tylko w perspektywie 10, ale i 20 lat.

Czytaj więcej Polityka Wybory prezydenckie w Rosji. Władimir Putin ogłosił decyzję Prezydent Rosji Władimir Putin ujawnił swoją decyzję w sprawie startu w zaplanowanych na przyszły rok wyborach prezydenckich w Rosji.

- Nie zrezygnujemy z celów specjalnej operacji wojskowej - oświadczył. Ocenił jednocześnie, że Rosja potrzebuje wzmocnień w dziedzinie łączności wojskowej, rozpoznania, namierzania oraz zdolności satelitarnych.