Armenia i Azerbejdżan próbują normalizować stosunki. Jednocześnie zbroją się i zabiegają o sojuszników

Erywań kupił w Indii broń za ok. miliard dolarów, trzy razy więcej, niż w ciągu pięciu lat kupił w Rosji. Ale i Azerbejdżan kupuje broń, choć posiada ogromną przewagę wojskową nad Armenią. Za ponad miliard dolarów nabył izraelski system obrony powietrznej Barak MX. Ale tą nowoczesną bronią można zwalczać przede wszystkim pociski kierowane, rakiety balistyczne czy bomby kierowane, których Armenia nie posiada.

Za to ma je Rosja. – Utrata przez Kreml wpływów (na Południowym Kaukazie) jeszcze nie nastąpiła, ale jej możliwości bardzo mocno się zmniejszyły – sądzi Nersisjan.

Przedterminowe wybory prezydenckie w Azerbejdżanie

Formalnie główny rosyjski sojusznik, Armenia, powoli się od niej odwraca, choć w Erywaniu wolą mówić o „dywersyfikacji stosunków zagranicznych”.

Moskwa jednak prowokuje, by sprawdzić determinację Armenii. Jej żołnierze porwali z terytorium Armenii rosyjskiego żołnierza, który zdezerterował z frontu w Ukrainie. Zamknęli go w bazie w Giumri i zamierzają przewieźć do Rosji, gdzie będzie sądzony. Zuchwałego naruszenia armeńskiego terytorium dokonano prawdopodobnie po to, by zobaczyć, jak zareagują władze w Erywaniu: czy są już gotowe do zerwania z Rosją, czy może zechcą uznać jednak wolę Kremla. Na razie Armenia odżegnuje się od pomysłów zamknięcia rosyjskiej bazy.

Po drugiej stronie granicy, w Azerbejdżanie, Ilham Alijew ogłosił przedterminowe wybory prezydenckie. Wykorzystując ogromną popularność po wygranych wojnach z Armenią, zamierza rządzić piątą kadencję.