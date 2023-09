Elon Musk o Tajwanie: Dla Chin to coś jak Hawaje. Jest reakcja Tajpej

Musk, amerykański miliarder, właściciel platformy X (dawny Twitter), producenta samochodów elektrycznych, firmy Tesla i firmy SpaceX, w czasie All-In Summit w Los Angeles, wypowiedział się w sprawie relacji między Chinami a Tajwanem.



Elon Musk o Tajwanie: Dla Chin to coś jak Hawaje

Chiny uważają Tajwan za zbuntowaną prowincję i integralną część Państwa Środka i nigdy nie wyrzekły się siły, jako sposobu przywrócenia suwerenności nad wyspą. Z kolei władze Tajwanu podkreślają, że kwestię przyszłości Tajwanu mogą rozstrzygnąć jedynie jego mieszkańcy.



- Polityka (Pekinu) zmierzała do zjednoczenia Tajwanu z Chinami. Z ich punktu widzenia może to być analogiczne do Hawajów, czy czegoś w tym rodzaju, to integralna część Chin, która arbitralnie nie jest częścią Chin, ponieważ... amerykańska Flota Pacyfiku powstrzymała jakikolwiek rodzaj zjednoczenia siłą - stwierdził Musk.



Szef MSZ Tajwanu do Elona Muska: Może poproś Chiny, by nie blokowali platformy X

W odpowiedzi Joseph Wu napisał na platformie X, że Musk "mógłby także poprosić Chiny o otwarcie (platformy) X dla ich obywateli" nawiązując do faktu, że w Chinach dostęp do dawnego Twittera, ale też do Facebooka czy innych zachodnich mediów społecznościowych jest zablokowany (Chińczycy mają własne, cenzurowane media społecznościowe, takie jak np. serwis Weibo, który jest odpowiednikiem X/Twittera).