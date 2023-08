Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 533 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. 10 sierpnia nad ranem Rosjanie zestrzelili dwa drony zmierzające w stronę Moskwy.

Chociaż spotkanie w Dżuddzie zakończyło się bez konkretnych decyzji lub wspólnego oświadczenia, pokazało ono, że Ukraina próbuje nowej taktyki - angażowania Globalnego Południa w dialog, jednocześnie dyplomatycznie izolując Rosję - powiedział "The Moscow Times" jeden z rosyjskich dyplomatów.

Globalne Południe generalnie popiera tezę o integralności terytorialnej i niezależności Ukrainy. - Zadaniem Kijowa jest uczynienie z tych krajów, jeśli nie sojuszników, to partnerów. A potem, jeśli zostanie osiągnięty wspólny konsensus, Ukraina spróbuje go pogłębić i poruszyć bardziej drażliwe kwestie, aby taki sojusz stworzyć. To jest dokładnie to, co dzieje się teraz - tłumaczy dyplomata.

W konferencji w Arabii Saudyjskiej wzięli udział przedstawiciele wszystkich partnerów Rosji z BRICS. Nawet Chiny wysłały Li Huia, specjalnego wysłannika Xi Jinpinga na Ukrainę. Podczas rozmów na szczeblu doradców ds. bezpieczeństwa narodowego omówiono "formułę pokojową" Władimira Zełenskiego, która obejmuje między innymi całkowite wycofanie wojsk rosyjskich z Ukrainy.