Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 446 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Do Europy przybywa w poniedziałek specjalny wysłannik chińskiego MSZ, Li Hui, który ma rozmawiać o planie pokojowym mającym zakończyć wojnę na Ukrainie.

W skład grupy G7 wchodzą USA, Kanada, Niemcy, Japonia, Francja, Wielka Brytania i Włochy.



Nowe środki, które mają zostać ogłoszone na szczycie przywódców grupy G7 w Japonii, mają być wymierzone w obchodzenie już nałożonych na Rosję sankcji, przy pośrednictwie państw trzecich, mają także godzić w przyszłą produkcję energii w Rosji i ograniczyć rosyjski handel, który wspiera siły zbrojne Federacji Rosyjskiej - twierdzą rozmówcy agencji Reutera.

USA chcą zakazu handlu z Rosją "co do zasady"

Jednocześnie administracja USA liczy, że członkowie G7 porozumieją się ws. ujednolicenia podejścia do sankcji tak, aby - przynajmniej w przypadku niektórych kategorii towarów - ich eksport był automatycznie zakazany.



Administracja Joe Bidena naciskała wcześniej na sojuszników z grupy G7, aby dokonali zmianę podejścia do sankcji z obecnego, w którym co do zasady eksport towarów do Rosji jest dozwolony, chyba, że zostały one wyraźnie umieszczone na liście towarów objętych sankcjami. USA chcą, aby - co do zasady - traktować towary jako objęte zakazem eksportu do Rosji, chyba, że są one objęte wyłączeniem z sankcji.