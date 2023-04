Prezydent Brazylii potępił inwazję na Ukrainę. Przedstawił inicjatywę pokojową

Doradca Bidena ds. bezpieczeństwa narodowego, Jake Sullivan, rozmawiał ze swoim brazylijskim odpowiednikiem, Celso Amorimem, o "szeregu dwustronnych i globalnych kwestii, w tym o wojnie Rosji przeciwko Ukrainie."

Wcześniej Amorim włączył się w wojnę na słowa, nazywając krytykę USA "absurdem" i nalegając, że Brazylia nie podziela stanowiska Rosji.

- Brazylia broni integralności terytorialnej Ukrainy" - powiedział Amorim telewizji Globo. - Tak długo jak nie będzie rozmów, idealny pokój dla Ukraińców i Rosjan nie nastąpi. Muszą być ustępstwa - dodał.

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow odwiedził w poniedziałek Lulę w Brasilii i podziękował mu za jego działania na rzecz pokoju, zauważając, że Brazylia i Rosja mają wspólne poglądy na temat konfliktu na Ukrainie.

Lula przedstawił się jako mediator na rzecz zakończenia wojny. Jego propozycja, oparta na brazylijskiej tradycji nieinterwencji i neutralności, wzywa grupę narodów niezaangażowanych w wojnę do włączenia Rosji i Ukrainy w rozmowy.

Ukraina skrytykowała propozycję Luli, ponieważ traktuje ona w ten sam sposób "ofiarę i agresora". We wtorek zaproszono brazylijskiego prezydenta do kraju, by na własne oczy zobaczył skutki rosyjskiej inwazji.