Osiem chińskich okrętów na wodach w pobliżu Tajwanu

Cztery popularne kierunki wakacyjnych wyjazdów Polaków ustanowiły w minionym tygodniu nowe rekordy cen. Zorganizowane przez biura podróży wyjazdy na Wyspy Kanaryjskie kosztowały średnio 5800 złotych, do Grecji 5550 złotych, do Turcji 4800 złotych, a do Bułgarii 3900 złotych – podaje Traveldata.