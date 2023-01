Dziennik "Chosun Ilbo" cytuje prezydenta Yoona, który mówi, że "wspólne planowanie i ćwiczenia" z wykorzystaniem "zasobów atomowych USA" miałyby na celu skuteczniejszą implementację tzw. rozszerzonego odstraszania realizowanego przez USA.

"Rozszerzone odstraszanie" (extended deterrence) to termin oznaczający działania amerykańskiej armii mające na celu przeciwdziałanie potencjalnym atakom na sojuszników USA.

- Broń atomowa należy do USA, ale planowanie, wymiana informacji, ćwiczenia i szkolenie powinny być prowadzone wspólnie przez Koreę Południową i USA - powiedział Yoon dodając, że Waszyngton podchodzi do tej propozycji "dość pozytywnie".



Wypowiedź Yoona pojawia się dzień po tym, jak północnokoreańskie media podały, że przywódca kraju, Kim Dzong Un, wezwał do prac nad budową i rozwojem nowej, międzykontynentalnej rakiety balistycznej i do znacznej rozbudowy północnokoreańskiego arsenału jądrowego w związku z zagrożeniem działaniami USA i ich sojuszników.

W Korei Południowej rozpoczęła się debata na temat tego, czy Seul również nie powinien posiadać broni atomowej

W związku z zagrożeniem ze strony Korei Północnej w Korei Południowej rozpoczęła się debata na temat tego, czy Seul również nie powinien posiadać broni atomowej, ale prezydent Yoon podkreślił, iż przestrzeganie Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT) pozostaje ważne.



W niedzielę Korea Północna wystrzeliła pocisk balistyczny krótkiego zasięgu ze swojego wschodniego wybrzeża, po tym jak w sobotę, w ramach testów, wystrzeliła trzy takie pociski.



Korea Północna w 2022 roku przeprowadziła rekordową liczbę testów rakietowych (w tym testów pocisków międzykontynentalnych).



Wypowiedzi Yoona na temat ćwiczeń z udziałem "aktywów atomowych USA" są kolejnym przejawem jego twardego stanowiska wobec Korei Północnej. Wcześniej wezwał on armię do przygotowania się do wojny po tym, jak północnokoreańskie naruszyły południowokoreańską przestrzeń powietrzną w ubiegłym tygodniu.