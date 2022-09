Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 191 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski wzywa do demilitaryzacji Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej.

W liście do sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa, do którego dotarł Reuters, ambasador Rosji w ONZ Wasilij Nebenzia napisał, że jest to „niepokojące”, ponieważ w ciągu ostatnich kilku miesięcy Waszyngton „nieustannie odmawiał wydawania wiz wjazdowych” wielu Rosjanom, delegatom na wydarzenia ONZ.

- Stany Zjednoczone poważnie traktują swoje zobowiązania jako kraj goszczący główna siedzibę ONZ - powiedział rzecznik Departamentu Stanu Ned Price. Dodał, że zgodnie z prawem USA informacje dotyczące wiz są poufne, więc nie może komentować poszczególnych przypadków.

Zgodnie z „porozumieniem w sprawie siedziby” ONZ z 1947 r. Stany Zjednoczone są generalnie zobowiązane do umożliwienia dostępu do Organizacji Narodów Zjednoczonych zagranicznym dyplomatom. Ale Waszyngton twierdzi, że może odmówić wizy z powodów „bezpieczeństwa, zagrożenia terroryzmem i kwestii polityki zagranicznej”.

- Co roku analizujemy setki wniosków wizowych dla delegatów Federacji Rosyjskiej na wydarzenia ONZ – powiedział Price, dodając, że wnioski należy składać jak najwcześniej, aby zapewnić ich terminowe rozpatrzenie.

Rzecznik podkreślił, że jest to szczególnie ważne ze względu na nieuzasadnione działania Rosji przeciwko amerykańskiej ambasadzie w Moskwie, w tym przymusowe zwolnienie pracowników lokalnych i krajowych, które poważnie ograniczyły personel, a tym samym zdolność placówki do rozpatrywania wniosków.



56 wiz, o które prosi Moskwa, przeznaczone miały być dla ekipy dyplomatów przygotowujących przybycie Ławrowa i jego delegacji na posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, które rozpoczyna się 20 września.

​​Wizy do USA nie otrzymali jeszcze dziennikarze towarzyszący Ławrowowi i załoga samolotu.

Wasilij Nebenzia poprosił Antonio Guterresa, aby „jeszcze raz przypomniał władzom Stanów Zjednoczonych, że muszą niezwłocznie wydać wymagane wizy wszystkim rosyjskim delegatom i osobom towarzyszącym, w tym rosyjskim dziennikarzom”.

- Antonio Guterres i inni wysocy urzędnicy ONZ są w bliskim kontakcie ze Stanami Zjednoczonymi i Rosją w sprawie wiz - powiedziała rzeczniczka ONZ Eri Kaneko.

W lutym Waszyngton nałożył sankcje na Ławrowa, oskarżając go o „bezpośrednią odpowiedzialność za niesprowokowaną i bezprawną dalszą inwazję Rosji na Ukrainę”. Sankcje zamrażają wszelkie aktywa, jakie Ławrow może mieć w Stanach Zjednoczonych i generalnie uniemożliwiają Amerykanom kontakty z nim.