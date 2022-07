Rząd rozda pieniądze, by walczyć z inflacją? Minister: jeśli będzie trzeba, to je znajdę

Jeśli będzie trzeba, to znajdę pieniądze, by dać ludziom. Tak po prostu trzeba. Oczywiście będzie się to musiało odbyć kosztem jakichś oszczędności – zaznaczyła minister finansów Magdalena Rzeczkowska w rozmowie z Business Insider Polska.