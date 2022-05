- Apeluję do wszystkich misji dyplomatycznych. Dyplomaci, przyzwyczajcie się do tego, że obywatele Mołdawii mają prawo do protestu. Przyzwyczajcie się do faktu, że w Mołdawii, każdy obywatel, może protestować przed parlamentem, siedzibą rządu, pałacem prezydenckim, a nawet ambasadą. To bardzo ważne. Jeśli nie jest to możliwe w waszym kraju, bądźcie świadomi, że w Mołdawii można to robić - stwierdził Grosu.



Wcześniej Zacharowa skarżyła się, że przez ciągłe protesty przed rosyjską ambasadą w Kiszyniowie sprawiają, że ambasada "nie może właściwie rozmawiać".

W Mołdawii, każdy obywatel, może protestować przed parlamentem, siedzibą rządu, pałacem prezydenckim, a nawet ambasadą Igor Grosu, przewodniczący parlamentu Mołdawii

- Antyrosyjskie demonstracje mają miejsce każdego dnia, od dwóch miesięcy, przy bierności władz Mołdawii. Ich protesty wpływają na prace misji dyplomatycznej - stwierdziła rzeczniczka MSZ Rosji.



W kwietniu rosyjski ambasador w Mołdawii, Oleg Wasniecow, został wezwany przez mołdawski MSZ dwa razy w ciągu kilku dni, w związku ze słowami rosyjskiego generała, który mówił, że Rosja chce uzyskać dostęp do Naddniestrza - separatystycznej republiki istniejącej w granicach Mołdawii, na terytorium której stacjonują rosyjscy żołnierze wchodzący w skład sił pokojowych.

Ukraiński wywiad alarmował, że Rosja miała podjąć decyzję o rozszerzeniu wojny na Ukrainie o Mołdawię, która w przeszłości wchodziła w skład ZSRR.

Mołdawia ma niewielką, liczącą 3,5 tys. żołnierzy, słabo uzbrojoną armię.