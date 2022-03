Dobrą wiadomością płynącą z rosyjsko-ukraińskich rozmów w Stambule nie jest to, że (Władimir) Putin nagle działa w dobrej wierze, ale że heroiczny ukraiński opór zmusza go do szukania wybiegów i dyplomatycznego kamuflażu - napisał na Twitterze były szef MSZ Rosji (w latach 1990-1996), Andriej Kozyriew.