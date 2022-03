- To kolejne spotkanie Trójkąta Lubelskiego odbywa się w sytuacji, gdy jeden z partnerów Trójkąta znajduje się bezpośrednio w stanie wojny, a kraj agresor, totalitarne, autorytarne państwo rosyjskie, chce zagrozić całej Europie, pozostałym państwom na wschodniej flance NATO i UE - mówił Morawiecki.



Reklama

- Czasy się zmieniają, pokolenia mijają, a Rosja cały czas prowadzi swoją politykę agresji i wykorzystuje surowce naturalne, by szantażować Europę - dodał szef polskiego rządu.



- Jednak polskie, ukraińskie, litewskie serca biją w rytm wolności. Będziemy robić wszystko, by pomóc Ukrainie obronić jej suwerenność - zapewnił premier.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Atak na poligon w Jaworowie. Rosja: Zabiliśmy 180 najemników. Ukraina: To propaganda Ukraina zaprzeczyła twierdzeniom Rosji, jakoby w ataku rakietowym na poligon w Jaworowie pod Lwowem zginęło do 180 cudzoziemców, którzy w trwającej po inwazji wojsk rosyjskich wojnie chcieli walczyć po stronie ukraińskiej.

- Długie ramię Moskwy zamieniło się w pięść, która uderza na oślep, brutalnie, mordując dzieci, kobiety, bombardując szpitale, szpitale położnicze, niszcząc normalne życie milionów mieszkańców. To już jest masakra, to jest po prostu rzeź w środku Europy. Ten głos musi wybrzmieć bardzo mocno. Te informacje przesyłamy do wszystkich stolic europejskich, by nikt tam nie próbował uśpić swojego sumienia - mówił Morawiecki.



Reklama

- W trzeciej dekadzie XXII wieku czołgi, samoloty atakują cele cywilne, bombardują cele cywilne, ze straszną brutalnością - podkreślił szef rządu.

Przez lata Zachód żył nadzieją, że Putin się zmieni, że Rosja się zmieni, normalnieje Mateusz Morawiecki, premier Rzeczpospolitej

- To pełnoskalowa wojna z użyciem totalitarnych metod zastraszania ludności cywilnej - dodał.



- Przez lata Zachód żył nadzieją, że Putin się zmieni, że Rosja się zmieni, normalnieje. Nie, niestety tak się nie dzieje. Ostrzegaliśmy przed tym przez długi czas - podkreślił też premier.

Autopromocja Oferta specjalna Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 9,90 zł / miesiąc KUP TERAZ

Morawiecki mówił, że Kreml "działa jak walec, próbując niszczyć różne kraje".



- Atak rakietowy rosyjski, zaledwie 20 km od granicy z Polską, pokazuje, że Rosja chce wzbudzić panikę - mówił też Morawiecki o niedzielnym ataku na ukraiński poligon w Jaworowie.

Reklama

Morawiecki wezwał też do zamrożenia wszelkich aktywów Rosji i rosyjskich oligarchów.

- Musimy obronić niepodległość Ukrainy poprzez nasze działania - podkreślał.