Szanse na utrzymanie pokoju są bardzo niewielkie. Taka jest przynajmniej ocena Białego Domu. „New York Times" ujawnił, że po raz pierwszy od blisko czterech miesięcy codzienne spotkania Joe Bidena z szefami agencji wywiadu nie są poświęcone temu, jak zapobiec wojnie, ale raczej koncentrują się na tym, jak wobec niej się zachować. Chodzi w szczególności o ochronę flanki wschodniej NATO, wsparcie dla ukraińskiego ruchu oporu, pomoc imigrantom oraz złagodzenie kryzysu gospodarczego w Europie i USA.

Jedność Zachodu

Amerykański dziennik uważa, że Biały Dom doszedł do wniosku już w październiku, iż Władimir Putin szykuje inwazję na Ukrainę. Z misją, aby ostrzec Kreml przed jej konsekwencjami, został wysłany do Moskwy szef CIA William J. Burns. Amerykański prezydent podjął też wyjątkową decyzję o ujawnieniu szczegółowych danych wywiadowczych nie tylko o ruchach rosyjskich wojsk wzdłuż ukraińskich granic, ale także o rosyjskich planach wojskowych oraz próbach prowokacji i znalezienia pretekstu do uderzenia. Wszystko jednak przy założeniu, że są chronione amerykańskie źródła wywiadowcze.

Taka strategia miała przekonać europejskich sojuszników do powagi sytuacji i zbudowania jednolitego frontu państw NATO wobec agresji ze strony Rosji. Choć lista szczegółowych sankcji na wypadek podjęcia przez Rosjan inwazji na szeroką skalę do tej pory nie została opublikowana, Ameryce zasadniczo udało się przekonać europejskich sojuszników do swoich racji. Zdaniem Waszyngtonu Putin prawdopodobnie liczył na podział Zachodu ale widząc, że do niego nie doszło, odłożył datę uderzenia, a być może i jego skalę. Amerykanom pomogły też powszechnie dostępne zdjęcia satelitarne firm komercyjnych.

Amerykańska strategia nie pozostała jednak bez ryzyka. Opinia publiczna mogła odnieść wrażenie, że Stany starają się sprowokować wojnę, skoro mimo ich wielokrotnych ostrzeżeń ostatecznie nie dochodzi do konfliktu. A dziś wiele wskazuje na to, że najważniejszego celu Bidena, zapobieżenie wojnie, najprawdopodobniej nie udało się osiągnąć.

Rodzi się też pytanie, na ile uda się Bidenowi utrzymać jedność Zachodu. Zaczynając od samych Stanów. Prezydent polecił wprowadzić zakaz dla amerykańskiego biznesu utrzymywania kontaktów gospodarczych z podmiotami z tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Jednak republikanie, którzy w ostatnich miesiącach wspierali w sprawie ukraińskiej prezydenta, teraz oczekują od niego znacznie bardziej stanowczego działania. – Putin niszczy ukraiński naród. Konieczne są natychmiastowe, surowe sankcje, które utopią rubel, a także rosyjski sektor gazowy i naftowy – oświadczył wpływowy senator z Karoliny Południowej Lindsey Graham.

Spotkanie mimo inwazji

Na ograniczony zakres sankcji zdecydowała się jednak także Wielka Brytania. Mają one objąć pięć banków zaangażowanych w finansowanie samozwańczych republik, a także zamrożenie aktywów bliskich Putinowi oligarchów: Gienadija Tymczenki oraz braci Rosenberg. Problem jednak w tym, że ta trójka już wcześniej była objęta brytyjskimi sankcjami.

Za relatywnie łagodnym potraktowaniem Putina opowiada się także Francja. A to dlatego, że nie chce, aby już teraz doszło do zamknięcia dyplomatycznej drogi rozwiązania konfliktu. Podobna jest tu zresztą logika działania samych Stanów, skoro spotkanie Blinkena z Ławrowem zostało utrzymane, mimo iż Putin tak naprawdę dopuścił się we wtorek inwazji na Ukrainę.

Rosyjski prezydent oświadczył jednak we wtorek, że nadal jest zainteresowany rokowaniami z Zachodem. Słaba reakcja na zajęcie przez rosyjskie wojska kontrolowanej przez separatystów części Donbasu może jednak, jeśli nie teraz, to za kilka tygodni czy miesięcy, okazać się dla Moskwy zachętą do znacznie dalej idącego uderzenia, zaczynając od przejęcia kontroli nad pozostałą częścią obwodów ługańskiego i donieckiego z tak strategicznymi miejscami, jak port w Mariupolu oraz ośrodek przemysłowy w Kramatorsku.