Analitycy Fundacji Instrat policzyli, że typowa polska elektrownia osiągnęła w grudniu 2021 r. marżę odpowiadającą 70 proc. kosztów wytwarzania. W tym jednym miesiącu miało to być 4 mld zł. Instrat razem z prawnikami z fundacji Frank Bold poinformował o tym Urząd Regulacji Energetyki (URE), którego prezes ma narzędzia by wszcząć postępowanie w tej sprawie. Analitycy giełdowi wyjaśniają jednak, że rekordowe marże to efekt rekordowego zapotrzebowania na prąd z węgla.