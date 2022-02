Minister Ben Wallace spotkał się w Moskwie ze swym rosyjskim odpowiednikiem, Siergiejem Szojgu. W rozmowie z dziennikarzami minister obrony narodowej Wielkiej Brytanii przekazał, że dialog był "konstruktywny i szczery", a strony omówiły propozycje przedstawione NATO przez Moskwę.

Wallace powiedział, że otrzymał zapewnienie, że Rosja nie planuje ataku na Ukrainę. - Usłyszałem wyraźnie od władz Rosji, że nie mają zamiaru dokonywania inwazji na Ukrainę, wysłuchałem też ich obaw - oświadczył. Zaznaczył przy tym, że obecność 130 tys. rosyjskich żołnierzy przy granicy z Ukrainą to działanie wykraczające poza "normalne ćwiczenia" i że strona brytyjska będzie oceniała deklaracje Rosji na podstawie dowodów.

Minister dodał, że NATO jasno daje do zrozumienia, że inwazja miałaby "tragiczne skutki" i że "będzie poszukiwał wszelkich sposobów, aby złagodzić napięcie".

Ben Wallace podkreślił, że było to pierwsze od dziewięciu lat spotkanie brytyjskiego sekretarza obrony z Siergiejem Szojgu. Wyraził nadzieję, że rozmowy przyczyniły się do "polepszenia atmosfery i do deeskalacji", choć przyznał, że nadal istnieje spory dystans między stronami.

Na spotkaniu z Wallace'em Szojgu ocenił, że "sytuacja wojskowo-polityczna w Europie staje się coraz bardziej napięta". - I to nie jest nasza wina - oświadczył. - Nie do końca rozumiemy przyczyny eskalacji napięć, ale widzimy, że one rosną - dodał.