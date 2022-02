Według BNR, ambasador Holandii na Ukrainie Jennes de Mol przekazał, że instrukcje w tej sprawie nadeszły z Hagi. Holenderskie media zaznaczają, że nie ma nakazu ewakuacji, lecz każdy może podjąć samodzielną decyzję na podstawie bardzo pilnej rady. Holenderski rząd doradza obywatelom Niderlandów jak najszybsze opuszczenie Ukrainy ze względu na sytuację bezpieczeństwa.

Reklama

Korespondent BNR przekazał, że Holandia przeniesie swoją placówkę dyplomatyczną z Kijowa do Lwowa na zachodzie Ukrainy. Holendrzy będą mogli się tam w nagłych wypadkach udać po dokumenty lub informacje. Według holenderskiej ambasady, zwierzęta domowe nie mogą co do zasady być wwożone na teren Unii Europejskiej, chyba że ich właściciele zadbali o spełnienie stosownych wymogów.

Czytaj więcej Dyplomacja MSZ Japonii wzywa obywateli do opuszczenia Ukrainy Japoński MSZ wezwał w piątek obywateli tego kraju przebywających na Ukrainie do natychmiastowego opuszczenia tego kraju w związku z koncentracją rosyjskich wojsk na granicy z Ukrainą.

Holandia to kolejny kraj, który apeluje do swych obywateli o natychmiastowe opuszczenie Ukrainy. W piątek podobny komunikat w związku z koncentracją rosyjskich wojsk na granicy z Ukrainą wydało MSZ Japonii. Według komunikatu, Japończycy powinni opuścić Ukrainę i unikać podróżowania do tego kraju "niezależnie od celu" podróży.

MSZ Japonii zwracało uwagę na rozpoczęcie ćwiczeń rosyjsko-białoruskich na Białorusi, w pobliżu granicy z Ukrainą, a także pojawienie się nowych rosyjskich okrętów na Morzu Czarnym.

Reklama

W czwartek amerykański Departament Stanu wezwał obywateli USA do natychmiastowego opuszczenia Ukrainy. Zaapelował też o to prezydent Joe Biden w rozmowie z NBC News.

Do opuszczenia Ukrainy swych obywateli wezwała także Korea Południowa.