Jak informowała strona amerykańska, rozmowa obu prezydentów rozpoczęła się w czwartek o godz. 15:35 czasu waszyngtońskiego (23:35 czasu moskiewskiego). Do rozmowy doszło z inicjatywy strony rosyjskiej.

Poprzednią rozmowę telefoniczną obaj prezydenci odbyli 7 grudnia. Jej powodem były ruchy rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą, które Waszyngton uznał za przygotowanie inwazji na Kijów. Dziesięć dni później Kreml zaś opublikował swoje żądania wobec USA i NATO.

Teraz Joe Biden i Władimir Putin mieli omawiać sytuację na granicy rosyjsko-ukraińskiej oraz kwestię bezpieczeństwa w Europie. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow mówił, że celem rozmowy jest "kontynuowanie dyskusji" na wszystkie tematy, które były poruszane przy okazji ostatniej konwersacji prezydentów. Z kolei według rzeczniczki amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego (NSC) Emily Horne podczas rozmowy omówiony miał zostać "szereg tematów".

Czwartkowa rozmowa trwała ok. 50 minut. Amerykański prezydent rozmawiał ze swojego domu w Wilmington (Delaware). Przed rozmową Siły Powietrzne USA wysłały samolot szpiegowski nad wschodnią Ukrainę, by zebrać informacje o sytuacji wojskowej na miejscu - podało CNN, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą.

Gwarancje bezpieczeństwa - stanowisko Rosji

Rosja chce zawrzeć dwa porozumienia w kwestii gwarancji bezpieczeństwa - jedno między Federacją Rosyjską a USA, drugie między Federacją Rosyjską i państwami członkowskimi NATO. Niedawno Moskwa przekazała propozycje dotyczące projektu umowy zawierającej gwarancje bezpieczeństwa dla Rosji stronie amerykańskiej. Propozycje obejmują: wykluczenie dalszego rozszerzania NATO i akcesji Ukrainy do Sojuszu; zobowiązanie do tego, aby nie rozmieszczać dodatkowych żołnierzy i systemów uzbrojenia na terytorium państw, które nie należały do NATO przed majem 1997 roku (a więc przed przystąpieniem do NATO państw Europy środkowo-wschodniej, w tym Polski) - z wyjątkiem sytuacji, w której NATO i Rosja osiągną porozumienie co do takiego rozmieszczenia. Ponadto NATO miałoby zobowiązać się do porzucenia wszelkich wojskowych działań na Ukrainie, w Europie Wschodniej, na Kaukazie i w Azji Centralnej.

Obie strony miałyby też zobowiązać się do tego, by nie rozmieszczać rakiet krótkiego i średniego zasięgu w miejscach, z których mogłyby one dosięgnąć terytorium drugiej strony.

Ponadto warunki stawiane przez Rosję przewidują, że Rosja i NATO zadeklarowałyby, że nie są przeciwnikami i zgodziły się rozstrzygać wszystkie spory pokojowo, bez użycia siły. Między Rosją i NATO miałaby też być uruchomiona gorąca linia do kontaktów w sytuacjach nadzwyczajnych.