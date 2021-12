Putin mówił, że nowy gazociąg "z pewnością wspomoże ustabilizować ceny (gazu) na rynkach europejskich". - To z pewnością wpłynie na ceny na rynku i konsumenci w krajach, które korzystają z rosyjskiego gazu natychmiast to poczują - stwierdził.



- Nord Stream 2 czyli Gazociąg Północny jest instrumentem szantażu gazowego - skomentował te słowa Morawiecki.

- Rosja jest dzisiaj odpowiedzialna, a Bruksela współodpowiedzialna za bardzo wysokie ceny energii - przekonywał Morawiecki. - Za bardzo wysokie ceny gazu, bardzo wysokie ceny energii elektrycznej. One z kolei przekładają się na bardzo wysokie ceny gazu i innych usług. Taka jest prawda o inflacji, która niestety, w tej części świata jest bardzo wysoka. Swoimi słowami prezydent Rosji tylko potwierdza to, że Nord Stream 2 to element szantażu gazowego Rosji: "Jeśli będziecie grzeczni tam w zachodniej Europie, to odkręcimy kurek i gaz popłynie" - mówił szef rządu.

- My w całej UE powinniśmy jasno odpowiedzieć na taki szantaż, powinniśmy odpowiedzieć polityką zdecydowaną: zarówno w krótkim terminie, jak i przez rozbudowę infrastruktury gazowej i energetycznej w dłuższym terminie - dodał.



Morawiecki był też pytany o to, kto jest odpowiedzialny za wysoką liczbę zgonów zakażonych koronawirusem w Polsce.

- Przede wszystkim chcę przekazać najgłębsze wyrazy współczucia wszystkim, którzy stracili swoich najbliższych. Ta ogólnoświatowa pandemia dotyka wszystkie kraje, a kraje europejskie, kraje o takim a nie innym systemie, demokratycznym, dotyka bardzo, bardzo mocno. Dlatego staramy się znaleźć odpowiednie instrumenty, instrumenty o charakterze obostrzeń, pewnych rygorów. Jednocześnie jestem przekonany, że mamy tarczę, która w najlepszy możliwy sposób broni nas przed koronawirusem, broni nas przed tymi strasznymi zgonami. Tą tarczą są szczepionki, tą tarczą jest proces szczepień, który działa bardzo dobrze, trzeba tylko z nich skorzystać. Dziękuję rodzicom, którzy zdecydowali się na zaszczepienie młodszych dzieci. Aby przerwać ten obłędny łańcuch zakażeń trzeba się szczepić. To najlepszy prezent na rok 2022, który możemy sobie zafundować - odparł.