- Najlepszym sposobem na uniknięcie kryzysu jest dyplomacja i o tym chcę rozmawiać z Siergiejem - mówił Blinken w rozmowie z dziennikarzami przed spotkaniem z Ławrowem.

Sekretarz stanu USA stwierdził,że Rosja i Ukraina powinny w pełni wdrożyć swoje zobowiązania, wynikające z protokołu mińskiego regulującego zasady zawieszenia broni między prorosyjskimi separatystami a ukraińskimi siłami zbrojnymi na wschodzie Ukrainy.

Blinken podkreślił, że USA chcą doprowadzić do tego, aby tak się stało, ale - jak dodał - "jeśli Rosja będzie dążyć do konfrontacji, wówczas spotka się to z poważnymi konsekwencjami".



Wcześniej Ławrow mówił dziennikarzom w Moskwie, że Rosja jest gotowa do dialogu z Kijowem i "jak mówił prezydent (Władimir) Putin, nie chce żadnych konfliktów".

Na kilka godzin przed spotkaniem z Ławrowem Blinken mówił, że USA są "w niezachwiany sposób oddane" suwerenności, niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy. Przed spotkaniem z Ławrowem Blinken spotkał się z szefem MSZ Dmytro Kułebą.



Od kilkunastu dni USA, NATO i Ukraina wyrażają obawy, iż koncentracja rosyjskich wojsk w pobliżu granic Ukrainy może być zapowiedzią agresji Rosji przeciwko sąsiadowi. Rosja miała zgromadzić w pobliżu ukraińskich granic niemal 100 tysięcy żołnierzy.

Rosja wielokrotnie zapewniała, że nie zamierza atakować Ukrainy, ale jednocześnie przedstawiciele władz w Moskwie wyrażają obawy, że to Ukraina przygotowuje się do działań militarnych przeciwko prorosyjskim separatystom w Donbasie.

W czwartek rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow stwierdził, że dążenia prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, do odzyskania przez Ukrainę anektowanego przez Rosję Krymu, stanowi "bezpośrednie zagrożenie" dla Rosji.

Z kolei Ławrow na forum OBWE zapowiedział przedstawienie przez Rosję "nowego układu bezpieczeństwa" w Europie, który miałby powstrzymać przesuwanie się NATO na wschód, co Rosja uważa za zagrożenie.