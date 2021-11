- Rozmawialiśmy o tym wiele razy. Jeśli nasi polscy sąsiedzi podejmą taką decyzję, to oczywiście w odpowiedzi podejmiemy również adekwatne działania - powiedział w rozmowie z dziennikarzami szef MSZ Białorusi, odnosząc się do ewentualnego zamknięcia polskiej granicy.

- Jeśli oni (Polacy - red.) stworzą ten problem, to oczywiście będzie dla nich problemem, jak się później z tego wycofać - dodał.

Uładzimir Makiej oświadczył, że Białoruś kategorycznie sprzeciwia się "tego rodzaju sankcjom, szantażowi i naciskom". Mówił, że państwa Unii Europejskiej prowadzą wobec Białorusi "bezmyślną politykę". - Jest tylko jeden cel: ukarać Białoruś tylko za to, że ma swój alternatywny punkt widzenia - stwierdził.

Szef białoruskiego MSZ odrzucił jako "rażące i bezpodstawne kłamstwa" zarzuty, że Białoruś organizuje przerzucanie migrantów przez swe terytorium. Powiedział, że strona białoruska zrobiła wiele, by zażegnać obecny kryzys migracyjny. W tym kontekście wspomniał, że ok. 2 tys. osób bez odpowiednich dokumentów zostało odesłanych do krajów pochodzenia.

Makiej mówił, że gdy wobec Białorusi wprowadzono cztery pakiety sankcji, kraj musiał przesunąć swe wysiłki na rzecz ochrony swych granic przez zagrożeniami zewnętrznymi, takimi jak przemyt narkotyków i broni. - W tej sytuacji, oczywiście, poziom bezpieczeństwa na granicy, nie z naszej winy, obiektywnie się obniżył. Ale powtarzam, to efekt nieodpowiedzialnych i nieprzemyślanych kroków, które zostały zainicjowane przez UE - powiedział cytowany przez agencję BiełTA minister.

Od 2 września w związku z presją migracyjną z Białorusi na terenie 183 miejscowości w województwach podlaskim i lubelskim obowiązuje stan wyjątkowy. Początkowo został on wprowadzony na 30 dni, a następnie przedłużony o 60 dni.

W poniedziałek 8 listopada od rana grupa kilku tysięcy migrantów próbowała przedostać się z Białorusi do Polski. Na południe od przejścia granicznego w Kuźnicy doszło do próby siłowego przedarcia się na polską stronę.

W piątek MSWiA podało, że po stronie białoruskiej trwają przygotowania do stworzenia dużego obozu migrantów przy granicy z Polską. "Służby białoruskie dowożą niezbędne materiały" - poinformowano.