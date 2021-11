Chiny uważają Tajwan za zbuntowaną prowincję, integralną część Państwa Środka. Pekin nigdy nie wyrzekł się użycia siły w celu przywrócenia suwerenności nad wyspą, a w ostatnim czasie Chiny zwiększają presję militarną na Tajwan, przeprowadzając regularnie ćwiczenia wojskowe w pobliżu wyspy i wysyłając myśliwce i bombowce w rejon strefy identyfikacji obrony powietrznej Tajwanu.



Reklama

Teraz resort obrony Tajwanu, w raporcie, który publikuje co dwa lata ostrzega, że Chiny prowadzą "działania hybrydowe" przeciw Tajwanowi, których elementem jest 554 przypadków wlecenia chińskich samolotów wojskowych w strefę identyfikacji obrony powietrznej Tajwanu między wrześniem ubiegłego roku i końcem sierpnia tego roku.



Eksperci wojskowi twierdzą, że taktyka ta jest elementem działań, których celem jest wyczerpywanie zasobów Tajwanu, który regularnie musi podrywać myśliwce przeciw chińskim samolotom.

Czytaj więcej Polityka Tajwan: Ćwiczenia rezerwistów będą intensywniejsze. Więcej strzelań Ministerstwo obrony Tajwanu ogłosiło, że w przyszłym roku zintensyfikuje ćwiczenia rezerwy, w tym podwoi liczbę ćwiczeń bojowych i strzelań, w których uczestniczą rezerwiści.

Jednocześnie Chińska Armia Ludowo Wyzwoleńcza chce ukończyć modernizację sił zbrojnych do 2035 roku, by "uzyskać przewagę wobec możliwych działań przeciw Tajwanowi i potencjał do odpierania działań obcych sił, co stwarza śmiertelne zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa" - pisze resort obrony Tajwanu w raporcie.



Reklama

Jak czytamy w jego dalszej części "obecnie Chińska Armia Ludowo Wyzwoleńcza jest zdolna zorganizować lokalną blokadę naszych kluczowych portów, lotnisk i szlaków powietrznych, aby odciąć nasze powietrzne i morskie kanały komunikacji i wpłynąć na dostawy zasobów dla armii".

148 W październiku tyle chińskich samolotów wojskowych wleciało w strefę identyfikacji obrony powietrznej Tajwanu w ciągu czterech dni

Tylko w październiku, w ciągu czterech dni, w rejon strefy identyfikacji obrony powietrznej Tajwanu wleciało 148 chińskich samolotów wojskowych. Resort obrony Tajwanu alarmował, że poziom napięcia między Chinami a Tajwanem jest najwyższy od ponad 40 lat.



Resort obrony Tajwanu ocenia, że Chiny próbują poprzez swoje działania "zmienić status quo w rejonie Cieśniny Tajwańskiej i osiągnąć cel polegający na zdobyciu Tajwanu bez walki".



Autopromocja CFO Strategy & Innovation Summit 2021 To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów WEŹ UDZIAŁ

Aby uchronić się przed takim scenariuszem ministerstwo obrony Tajwanu zaleca powiększanie potencjału w do prowadzenia "wojny asymetrycznej", tak aby atak Chin na Tajwan wiązał się dla Państwa Środka z maksymalnymi stratami. Ministerstwo obrony wyjaśniło, że chodzi m.in. o uzyskanie zdolności do rażenia za pomocą rakiet dalekiego zasięgu celów w kontynentalnych Chinach, zaminowywanie obszarów przybrzeżnych oraz intensyfikację szkoleń rezerwistów.