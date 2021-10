Chiny ostrzegają Czechy i Słowację. Chodzi o Tajwan

Pekin ostrzegł rządy Czech i Słowacji, że "nikt nie powinien mieć iluzji co do tego, iż Chiny podejmą niezbędne kroki, by bronić swojej suwerenności". To komentarz do zapowiadanej na przyszły tydzień wizyty szefa MSZ Tajwanu w obu krajach.