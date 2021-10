Chiny, w dniu swojego święta, wysłały 25 samolotów w pobliże Tajwanu

Tajwan poderwał swoje myśliwce, by zmusić 25 chińskich samolotów wojskowych, które wleciały w strefę identyfikacji obrony przeciwlotniczej Tajwanu, do zmiany kursu - poinformowało ministerstwo obrony wyspy. Do pojawienia się chińskich samolotów w pobliżu Tajwanu doszło w dniu, w którym Chińczycy świętują utworzenie Chińskiej Republiki Ludowej.