Inwestycje kolejowe nabierają rozpędu

Program, mimo sceptycznych na początku głosów, cieszył się dużym zainteresowaniem samorządów. Gdy przyszedł termin składania wniosków, złożono ich 96 na 30 mld zł, gdy program miał budżet 6,5 mld zł. Po potwierdzeniu wkładu własnego zostało 78 wniosków na ponad 20 mld zł, a po uzyskaniu uchwał samorządów o finasowaniu, wniosków było na blisko 15 mld zł. Wystąpiliśmy do Ministerstwa Infrastruktury, a ono do resortu finansów i Rady Ministrów o dodatkowe środki, w rezultacie czego wartość programu została podwojona do ponad 13 md zł: 11,2 mld zł to wkład rządowy, a 2 mld samorządów. Wybraliśmy zgodnie z rankingiem wnioski i na większość mamy ogłoszone przetargi w systemie projektuj lub projektuj i buduj. Tam, gdzie jest mniejszy zakres robót wykorzystamy system projektuj i buduj, a większe najpierw uzyskają dokumentację projektową, a później wybierzemy wykonawcę budowy.

Samorządy się nie wycofują?

Samorządy złożyły formalne deklaracje poparte uchwałami sejmików, urzędu miasta i żaden samorząd nie wystąpił do nas z wnioskiem o wycofanie się z realizacji programu Kolej +.

Jak toczy się budowa tunelu średnicowego w Łodzi?

Jest to jedna z najważniejszych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, inwestycji w Polsce. Może nie największa kwotowo, bo mamy inwestycje na poziomie 2,5 i nawet 4 mld zł. Pamiętajmy jednak, że budujemy „kolejowe metro" pod Łodzią. To blisko 8 km tuneli – jeden tunel 2-kilometrowy będzie miał 2 tory, pozostałe będą jednotorowe. Przy tych pracach przyroda przypomniała dlaczego Łódź nazywa się Łodzią. Setki lat temu w tym miejscu były zbiorniki wodne, co oznacza wysoki poziom wód gruntowych. W związku z tym napotykamy na wiele przeszkód. Przy budowie metra ciągi tuneli idą wzdłuż ulic, w naszym przypadku budujemy linie przez stare centrum Łodzi, pod starymi budynkami. To powoduje, że do tej inwestycji podchodzimy bardzo ostrożnie. Na pewien czas wstrzymaliśmy roboty dla wzmocnienia fundamentów budynków i czasowej relokacji osób, co spowodowało, że 16 sierpnia br. ruszyliśmy z wierceniem dużej tarczy. Będzie to najtrudniejszy odcinek, ponieważ przebijamy się z komory przez ścianę i wejdziemy pod budynki. Kluczowe jest pierwsze 15-20 m. Nie możemy w tej sytuacji deklarować, czy nastąpi to w 10 czy 20 dni.

materiały prasowe

Wszystkie analizy pokazują, że tarcza powinna przejść nie uszkadzając budynków. Łatwiej wiercić pod Świną, w terenach otwartych czy w ramach inwestycji Podłęże – Piekiełko kując skały niż w centrum miasta w mało stabilnym gruncie. Dlatego na wykonawcy nie wymuszamy terminu.

To bardzo trudna inwestycja pod ścisłym centrum miasta ze względu na zachowanie bezpieczeństwa?

Tak, bezpieczeństwo na kolei i to niezależnie czy przy prowadzeniu ruchu pociągów, czy realizacji inwestycji zawsze jest priorytetem. Na trasie tunelu znajduje się kilkadziesiąt nieruchomości w złym stanie technicznym. Grunt pod nimi wymaga specjalnego wzmocnienia. Są one wykonywane z myślą o bezpieczeństwie i komforcie mieszkańców. Dlatego też wybudowaliśmy tzw. „szachty", których celem jest zabezpieczenie nieruchomości. W szachtach specjalistyczna maszyna wykonuje tzw. iniekcje kompensacyjne. Iniekcje polegają na wtłoczeniu w podłoże spoiwa cementowego, aby wypełnić pustki, wzmocnić i ustabilizować podłoże oraz zminimalizować wpływ drążenia na budynki. Ponadto po wybudowaniu pierwszego odcinka pod wzmocnionym terenem (ok. 100 metrów) zweryfikowana zostanie technologia zastosowana do drążenia tunelu pod nieruchomościami w złym stanie technicznym. Pozwoli to na wypracowanie najlepszych i najbezpieczniejszych rozwiązań w dalszej fazie prac.

Kiedy pojedziemy po CMK z prędkością 250 km/h?

Geometria tej linii była przygotowana na 350 km/h już podczas projektowania i budowy w latach 70. Z góry założono, że będzie to piękna prosta linia, która biegnie poza obszarami zabudowanymi. Nawierzchnia była przystosowana na 160 km/h, została częściowo wymieniona i w 2016 roku zapadła decyzja o podniesieniu parametrów do 250 km/h. Został określony zakres prac, który przewidywał częściową wymianę nawierzchni, wymianę zdecydowanej większości rozjazdów, które nie miały dopuszczenia do prędkości 250 km/h, wymianę sieci trakcyjnej (zawieszeń, kotwień) i budowę systemu sterowania. Optymistyczny termin przewidziany był na koniec 2023 roku, ale przypomnijmy, że są to deklaracje z 2016 roku. Spowolniła nas pandemia i wojna, które przyniosły zaburzenie w łańcuchach dostaw. Spowodowało to, że realny termin to koniec 2025 roku.

Teraz robimy certyfikację sieci trakcyjnej, zabudowana infrastruktura torowa jest dostosowana do 250 km/h, a najważniejszym elementem jest system prowadzenia ruchu pociągów. W tej chwili funkcjonuje ETCS 1 pozwalający na rozwijanie 200 km/h, a potrzebny jest ETCS 2. Jego instalacja wymaga wyłączenia ETCS 1, więc w tym czasie, przez niecały rok będziemy jeździć 160 km/h i na początku 2025 roku prace będą zakończone. Przeznaczamy pół roku na certyfikację. Zatem na koniec 2025 roku będziemy jeździć 250 km/h.

