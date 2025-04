„Nikodem Skotarczak był postacią barwną, ale sposób ukazania go w filmie jest skrajnie nieprawdziwy”

Zapewnia, że w filmie przekłamano fakty z życia rodziny, a także doszło do upublicznienia autentycznych nagrań i zdjęć. Chodzi m.in. fragmenty nagrania z pogrzebu jej męża i scenę kręconą bez jej zgody nad grobem „Nikosia”, mimo jej wyraźnych zastrzeżeń co do filmu, które – jak zapewnia – przekazała reżyserowi.

– Obraz promowany był jako oparty na prawdziwej historii Nikodema Skotarczaka, a nie „jakiegoś” niezidentyfikowanego gangstera. Dlatego możliwy argument o dozwolonej działalności artystycznej uważam za bezzasadny – dodaje.

– Nikodem Skotarczak był postacią barwną, ale sposób ukazania go w filmie jest skrajnie nieprawdziwy, jego partnerka zaś została przedstawiona jako ta, która de facto sprowadziła go na złą drogę, co nie jest zgodne ze stanem faktycznym – komentuje mecenas.

Prawnicy: żona „Nikosia” ma prawo do kultu zmarłego męża

Podstawę do wniesienia pozwu widzą też eksperci. Mec. Dariusz Pluta wyjaśnia, że z postacią historyczną czy też bardzo dobrze znaną – nawet powołując się na wolność twórczą – nie można zrobić „wszystkiego”.

– Moim zdaniem, dopóki żyją osoby najbliższe, które kultywują pamięć zmarłego przodka, to dobro osobiste i jego ochrona istnieją. Granicami praw podmiotowych, które przysługują każdej osobie, są prawa podmiotowe innych osób – dodaje.

Ekspert precyzuje, że należy uznać pogląd, iż w przypadku takiego „kultu” ochrony powinno się udzielić w przypadku rażących naruszeń, czyli „sformułowania takich nieprawdziwych twierdzeń, sugestii czy okoliczności, które obiektywnie dyskredytują – hańbią – pamięć o osobie zmarłej w oczach przeciętnego odbiorcy, widza, czytelnika – wyjaśnia.