Problem jednak ze stosowaniem art. 1050 § 4 pozostał, bo publikacja wyroku w publikatorze, który co do zasady nie jest adresowany do szerokiego grona odbiorców, wypacza sens przeprosin. Zwłaszcza gdy naruszające czyjeś dobra osobiste treści odbiły się szerokim echem w opinii publicznej. Groźba zaś nałożenia grzywny w wysokości maksymalnej wynoszącej jedynie 15 tys. zł (plus koszt publikacji w MSiG wynoszący 0,7 zł za znak) wręcz zachęca do lekceważenia orzeczeń, zwłaszcza przez ludzi majętnych.

Przepis do usunięcia. Dlaczego lex Kaczyński jest zły

Jak mówił „Rzeczpospolitej” prof. Paweł Grzegorczyk z Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, art. 1050 § 4 k.p.c. „egzemplifikuje złą, instrumentalną legislację, która w braku dobrowolnego wykonania wyroku przez pozwanego odbiera w istocie osobom wygrywającym proces o naruszenie dóbr osobistych uprawnienie do domagania się przymusowego wyegzekwowania świadczenia, w takim kształcie, w jakim sąd uznał je za zasadne w prawomocnym wyroku”.

A jednym z aspektów konstytucyjnego prawa do sądu jest prawo do wykonania prawomocnego orzeczenia, którego nie można ustawowo obejść, dając wierzycielowi, wbrew jego woli, coś innego niż to, co wynika z wyroku. Dlatego projekt przewiduje uchylenie tej regulacji i przywrócenie dotychczasowych reguł przymusowego wykonywania orzeczeń zobowiązujących do złożenia odpowiedniego oświadczenia tytułem usunięcia skutków naruszenia dobra osobistego.

Zdaniem dr. Krzysztofa Drozdowicza wyeliminowanie z porządku prawnego art. 1050 § 4 k.p.c w obecnym kształcie to jedyne słuszne rozwiązanie.

– Instytucja ta zmarginalizowała znaczenie przeprosin za naruszenie dóbr osobistych, sprowadzając je do jednego z tysiąca ogłoszeń ukazujących się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, których w zasadzie nikt nie czyta. Co więcej, regulacja ta jest niesymetryczna względem innych instytucji prawa prywatnego, gdzie dłużnik na mocy wyroku sądowego również zostaje zmuszony do opublikowania odpowiedniego oświadczenia i nie ma możliwości jego legalnego obejścia. Otwarta zaś pozostaje dyskusja na temat wprowadzenia rozwiązań umożliwiających ograniczenie odpowiedzialności dłużnika za finansowe skutki przeprosin mających ukazać się w mediach, zwłaszcza tych ogólnopolskich – zastrzega ekspert.