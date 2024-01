Na ten wpis zareagował z kolei Tomasz Lis. „Gdy po meczu z ZSRR na mistrzostwach świata w Hiszpanii, remisie, który dał nam awans do półfinałów mistrzostw świata, Boniek wszedł do telewizyjnego studia w koszulce z napisem CCCP, to cała Polska wiedziała, że to skalp. Dziś portugalska znajda Pereira uznaje to za dowód kolaboracji Bońka z komunistami” - napisał były naczelny „Newsweeka”.

Pereira pozwał Lisa za ruszenie dóbr osobistych. „Jestem Polakiem i Tomasz Lis tego nie zmieni. Idę do sądu, licząc na sprawiedliwość i ukrócenie jego bezkarności” - stwierdził w listopadzie na X.