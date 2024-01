„Dziecko Nirvany” chce odszkodowania za zdjęcie na płycie „Nevermind”

A na to pozwolić mogło ponowne wydanie przed dwoma laty słynnego krążka, na okładkę którego ponownie trafiło to samo zdjęcie. Adwokat ocenia, że właśnie takie działanie mogło zostać uznane za niedopuszczalne i mocno kontrowersyjne w obecnych czasach.

- Sąd powołał się też na sprawę Doe v. Boland, w której uznano, że reputacja dzieci - których twarze wykorzystano do wykonania fotomontażu ukazującego akt seksualny dorosłych ludzi - mocno ucierpiała. Negatywnie wpłynęło to też na ich stan emocjonalny. A takie naruszenie jest analogiczne, jak to przy zniesławieniu, za które odpowiedzialna jest nie tylko pierwsza osoba, która opublikowała zdjęcie, ale też każda kolejna, która to zrobi – wskazuje adw. Robert Openhowski.

W nowym pozwie Spencer Elden powołuje się więc tylko na ostatnie dziesięć lat, a w praktyce - na dwa lata, które minęły od reedycji płyty. Przedawnienie więc go nie dotyczy. Sąd apelacyjny zdecydował zatem, że jego sprawa musi zostać merytorycznie rozpoznana. Orzeczone zostanie, czy publikacja zdjęcia takiego, jak na okładce „Nvermind” jest przykładem pornografii, i czy mężczyzna ten poniósł w związku z tym straty, za które należy mu się odszkodowanie.

Czytaj więcej Dobra osobiste Koniec procesu Nirvany. Bohater okładki nic nie dostanie Dziecko ze słynnej okładki albumu to Spencer Elden, który w 2021 roku złożył pozew przeciwko członkom zespołu oraz fotografowi Kirkowi Weddle’owi za tzw. komercyjne wykorzystywanie seksualne. Elden żądał 150 tysięcy dolarów od każdego z pozwanych.

„Dziecko Nirvany” jak Matylda z „Leona zawodowca”

Przy pisaniu pierwotnego pozwu Spencer Elden wskazywał, że jego rodzice nie wyrazili zgody na komercyjne użycie zdjęcia, za które mieli otrzymać jedynie 200 funtów.

Gdyby sprawa toczyła się przed polskim sądem, to – jak zauważa adw. Iwo Klisz z Kancelarii prawnej Klisz i Wspólnicy – kluczowe byłoby ustalenie, czy matka i ojciec takiego dziecka, jako jego przedstawiciele ustawowi, rzeczywiście zgodzili się na wykonanie i wykorzystanie fotografii. Gdyby tak było, to - zdaniem specjalisty - w życiu dorosłym mogłoby ono mieć pretensje tylko do nich.