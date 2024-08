Izabela P. odnaleziona, a media dalej o niej piszą. Może pora przestać?

Wskazuje też, że mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju szarą strefą i pytaniem, czy można swobodnie powielać informacje, które ktoś upublicznił, gdy jeszcze nie był znany. Czym innym jest bowiem powielenie zdjęcia osoby nieznanej, a czym innym dodanie do niego całego szeregu informacji, pozwalających ją zidentyfikować.

– Pamiętajmy też, że media ujawniały bardzo wrażliwe dane tej osoby, np. o jej wyznaniu czy stanie zdrowia. I choć teoretycznie są one dostępne, to ich zgromadzenie w jednym miejscu może stanowić naruszenie przepisów RODO. Bo choć media przy opracowywaniu i publikacji materiałów prasowych korzystają z szerokiego zakresu wyłączeń dotyczących ochrony danych osobowych, są objęte obowiązkiem ich usunięcia na żądanie osoby, której te dane dotyczą, m.in. w sytuacji, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane – wyjaśnia mec. Katarzyna Orzeł.

Ujawnianie danych Izabeli P. w mediach. Co na to RODO?

– Na podstawie tzw. klauzuli prasowej redagowanie i publikowanie danych osobowych w prasie jest wyłączone z kluczowych przepisów RODO – tłumaczy z kolei prof. Grzegorz Sibiga.

– Bardzo ogranicza to środki prawne przysługujące osobie, której dane dotyczą. Wyjątkiem jest prawo do bycia zapomnianym, które w świetle nowego orzecznictwa daje prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych w prasie, ale należy je wyważyć z wolnością wypowiedzi. Ale nawet wówczas należałoby wysłać pismo z żądaniem do każdego administratora (wydawcy) osobno, a nie składać taki wniosek prokuratorowi – zaznacza.

Art. 13 prawa prasowego zabrania publikowania wizerunku lub danych osobowych nie tylko osób, przeciw którym toczy się postępowanie, ale też świadków i poszkodowanych, jeśli nie wyrażą na to zgody. Tymczasem pani Izabela w środę miała zostać przesłuchana w charakterze świadka, a w sprawie jej zaginięcia toczy się śledztwo pod kątem art. 189 kodeksu karnego (porwanie).