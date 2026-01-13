Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są oczekiwania analityków dotyczące decyzji Rady Polityki Pieniężnej odnośnie do stóp procentowych?

Jakie czynniki makroekonomiczne mogą wpłynąć na decyzje dotyczące stóp procentowych?

Jakie są możliwe scenariusze dla przyszłych obniżek stóp procentowych w Polsce?

Kim jest nowy członek Rady Polityki Pieniężnej?

„Doskonały” – tak o aktualnym poziomie referencyjnej stopy procentowej NBP (4 proc.) mówił podczas konferencji po grudniowym posiedzeniu RPP jej przewodniczący Adam Glapiński. – Myślę, że Rada będzie chciała chwilę przyjrzeć się efektom dotychczasowych obniżek, a potem przystąpić do dalszych – wyjaśniał, sygnalizując przerwę w procesie obniżek stóp (pięciu z rzędu). Ten głos był wspierany przez inne. – Uzgodniliśmy w ramach RPP, aby studzić oczekiwania rynku. (…) Myślę, że wstrzymamy się z obniżkami do marca–kwietnia – mówił „Rzeczpospolitej” członek Rady Ludwik Kotecki. Nastroje na rychłe kolejne cięcia tonował też m.in. Henryk Wnorowski.

Te zabiegi się powiodły. Rynek finansowy nie spodziewa się obniżki podczas rozpoczynającego się we wtorek posiedzenia Rady (decyzja ws. stóp procentowych w środę po południu). W ankiecie „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” spośród 19 zespołów analitycznych na cięcie (o 25 punktów bazowych) stawiają tylko trzy, pozostałe oczekują pauzy. – Rada poczeka do pierwszych odczytów z 2026 r. i zmiany wag we wskaźniku inflacji, a potem powróci do obniżek stóp procentowych – przewiduje Piotr Arak, główny ekonomista Velo Banku. Cięcia w styczniu nie spodziewa się też Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP. – Dopiero potwierdzenie niższych niż oczekiwania dynamik płac i cen oraz uświadomienie strukturalnych zagrożeń dla wzrostu i inwestycji ze strony konkurencji importu, zachęcą RPP do kontynuacji obniżek – uważa.

A może jednak RPP znów obniży stopy procentowe?

Są jednak i zdania odrębne. – Szybki szacunek grudniowej inflacji, poniżej celu inflacyjnego NBP, może skłonić RPP do kolejnej obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych – mówi Marta Petka-Zagajewska, dyrektorka Biura Analiz Makroekonomicznych w PKO Banku Polskim. Ekonomistka nawiązuje do danych sprzed niecałych dwóch tygodni, zgodnie z którymi wskaźnik inflacji w grudniu wyniósł 2,4 proc. r/r, niemal najmniej od siedmiu lat. – Rada wielokrotnie w 2025 r. formułowała jastrzębie komunikaty, a następnie, reagując na niższą od prognoz inflację, i tak luzowała politykę pieniężną. Możliwe, że tak samo będzie teraz – dodaje Petka-Zagajewska. Analitycy PKO BP w swoim komentarzu zauważają, że niższe ceny żywności w punktach skupu, spadające ceny surowców oraz ustalony poziom taryf URE spowodowały spadek rynkowych prognoz inflacji na 2026 r. poniżej celu NBP, a to zwiększa przestrzeń do dalszych szybkich obniżek stóp procentowych.