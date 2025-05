Mniejszy pesymizm

Mimo wszystko, o ile majowe statystyki znajdą potwierdzenie w kolejnych danych, być może coś zmienia się w nastrojach konsumenckich na lepsze. Największym zaskoczeniem jest skokowa poprawa ocen ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju w najbliższych 12 miesiącach. Raptem w ciągu miesiąca odsetek osób uważających, że ta się pogorszy, spadł z ok. 47 do 39 proc. i był najniższy od roku. Z drugiej strony to wciąż sporo w kraju z najniższą w UE stopą bezrobocia, a niemal najwyższym wzrostem PKB (acz też jednym z najwyższych w UE deficytem sektora finansów publicznych). Poprawy sytuacji ekonomicznej Polski w kolejnych 12 miesiącach spodziewa się 15,5 proc. badanych.

Zresztą również w przypadku perspektyw dla sytuacji finansowej własnego gospodarstwa domowego majowe dane są jedne z lepszych od roku. Acz i tu wciąż jest przewaga obaw: pogorszenia spodziewa się co czwarty badany, poprawy tylko co szósty. To zresztą ważna rzecz, której nie odbudowaliśmy jeszcze po pandemii. Od pięciu lat tylko raz (w styczniu 2024 r.) lekką przewagę mieli optymiści w kwestii swojej przyszłej sytuacji finansowej. W latach 2018–2019 normą było to, że więcej osób spodziewało się poprawy.

Słowem: w maju poprawił się optymizm co do przyszłości, a nie aktualny ogląd sytuacji. Można tylko gdybać, że pomógł wyraźny spadek inflacji (z 4,9 proc. w pierwszym kwartale do 4,3 proc. w kwietniu, najniżej od ośmiu miesięcy), z widokami na trwałe zejście w obręb dopuszczalnych odchyleń wokół celu NBP (2,5 proc. +/- 1 pkt proc.) od lipca. To zresztą zepchnęło oczekiwania inflacyjne do najniższego poziomu od blisko roku. Tego, że ceny będą rosły szybciej niż obecnie, oczekiwało w maju nieco ponad 6 proc. badanych, najmniej od półtora roku. To także jeden z najniższych odczytów w całej historii badania (od 2018 r.).

Do tego doszła pierwsza od półtora roku, i od razu odważna w skali, obniżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej 7 maja o 50 pkt baz. (większość ankiet GUS realizował już po tej decyzji). Tu również można oczekiwać kolejnych cięć w dalszej części roku i w 2026 r. Warto też zwrócić uwagę, że mocno zaskoczył poziom przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu (ponad 9 tys. zł brutto), co ekonomiści wiążą m.in. ze sporymi premiami w części branż. To również mogło poprawić nastroje konsumentów.

To nowe pytanie w badaniu GUS, dodano je od początku 2025 r., niemniej w krótkiej, pięciomiesięcznej jego historii nie było jeszcze tak wysokiego odsetka osób deklarujących, że przyszła sytuacja finansowa ich gospodarstwa domowego jest łatwa (lub dość łatwa) do przewidzenia, a tak niskiego odsetka wskazań, że jest to (dość) trudne.