Z jakiego powodu RPP nie obniża stóp procentowych? Polacy nie mają wątpliwości

Aż 51 proc. Polaków uważa, że o decyzjach RPP, by już od ponad roku nie obniżać stóp procentowych, w co najmniej połowie przesądziły powody polityczne – wynika z najnowszego sondażu Opinia24 dla RMF FM. To pokazuje dużą nieufność wobec niezależności NBP, na którego czele stoi Adam Glapiński.