Na razie bez obniżek stóp procentowych

– Z punktu widzenia trendów inflacyjnych, nie ma obecnie żadnych powodów, aby obniżać stopy procentowe. Ci, którzy formułują taką ocenę [że jest przestrzeń do obniżek stóp – red.], nie przedstawiają żadnych racjonalnych argumentów – powiedział prezes NBP. - Wszyscy członkowie RPP wyczekują jak kania dżdżu momentu, gdy będą mogli obniżać stopy procentowe. Nacisk zewnętrzny jest bardzo silny, m.in. ze strony rządu, kredytobiorców i deweloperów – dodawał Glapiński.

Szef NBP odniósł się także do głosów ekonomistów (w tym części członków RPP), że Rada nie powinna brać pod uwagę przy swoich decyzjach czynników regulacyjnych (m.in. w zakresie cen energii). – Uwolnienie cen energii od października, w połączeniu z ożywieniem gospodarczym, szybkim wzrostem płac i bardzo luźną polityką fiskalną, może zwiększyć ryzyko utrwalenia się znacząco podwyższonej inflacji – ostrzega jednak Glapiński. – Musimy prowadzić politykę pieniężną tak, aby nie dopuścić do utrwalenia się oczekiwań inflacyjnych na podwyższonym poziomie, żeby konsumenci i przedsiębiorcy nie zakładali wysokiej inflacji w swoich decyzjach – dodawał prezes banku centralnego. Podkreślał uporczywość inflacji bazowej (według prognoz NBP około 4 proc. przez cały rok), szczególnie cen usług.

Glapiński zastrzegał też, że gdy będą znane decyzje Urzędu Regulacji Energetyki w kwestii taryf za energię od października (dziś można oczekiwać, że będą niższe niż aktualnie, co oznaczałoby mniejszy albo żaden impuls dla inflacji), to NBP uaktualni swoje prognozy. – Nie przesądzamy, jakie decyzje będziemy podejmować w kolejnych kwartałach. To będzie zależeć od napływających danych – zastrzegał Glapiński. – Światełkiem w tunelu mogłoby się okazać np. wyhamowanie dynamiki płac, albo niespodziewany czynnik zewnętrzny, np. spadek cen paliw, albo że taryfy na energię od października okażą się niskie – wskazywał szef NBP. Powtórzył, że momentem dla obniżki stóp procentowych będzie stabilizacja inflacji i projekcje wskazujące na jej spadek.