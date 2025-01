GUS podał najnowsze dane o inflacji. Jeszcze większe zaskoczenie na koniec roku

„Kończymy jednak rok 2024 ze stabilizacją inflacji CPI dla Polski – w grudniu finalnie 4.7 proc. r/r (flash 4.8 proc.). Ale tego co się wydarzyło w zrewidowanych danych o inflacji bazowej to jeszcze nie widzieliśmy. M/m spadek 0.1 proc., rok do roku zejście do 3.9 proc. Z flash wychodziło 4.2 proc. r/r…” – napisali analitycy banku Pekao na portalu X.